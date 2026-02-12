Es tendencia:
Ya no es Mago: el nuevo apodo que le pusieron en Vélez al ex-América Diego Valdés

El centrocampista chileno con pasado en Las Águilas se convirtió rápidamente en pieza fundamental del Fortín y los aficionados le dieron un nuevo mote.

Por Leandro Barraza

Diego Valdes deslumbra en Vélez Sarsfield
En Argentina están encantados con Diego Valdés. Tras un periodo de adaptación, el exjugador de América ya está sacando a relucir toda su calidad y su víctima más reciente fue nada y nada menos que Boca Juniors. Aunque no marcó, el chileno dio las dos asistencias para el 2-1 de Vélez y los elogios comenzaron a llover.

Valdés se ganó el apodo de ‘Mago’ por su calidad y así lo confirmó en Las Águilas. Sin embargo, en Vélez le pusieron un nuevo mote justo después del triunfo ante Boca Juniors el último fin de semana y gana popularidad con el correr de las días.

“Cirujano”, el nuevo apodo de Diego Valdés

El exfutbolista de América brilló en la victoria de Vélez sobre Boca Juniors y un medio partidario del conjunto argentino llamado ‘Sábado Vélez’ lo rebautizó con el apodo Cirujano. Puntualmente, publicaron una foto de Valdes y escribieron: “Lo que jugás a esto, Cirujano querido”.

Con el triunfo sobre el Xeneize en el Estadio José Amalfitani, Vélez quedó como único líder de su zona con 10 unidades y se ilusiona con pelear por el título si Valdés continúa en este nivel.

Ahora, el conjunto de Liniers enfrentará este viernes a Defensa y Justicia en condición de visitante, un partido clave por tratarse de uno de sus tres escoltas junto a Lanús y Estudiantes de La Plata.

Argentina se rinde a los pies de Diego Valdés tras la victoria de Vélez ante Boca

En síntesis

  • Diego Valdés recibió el nuevo apodo de Cirujano tras su actuación frente a Boca Juniors.
  • El mediocampista chileno dio dos asistencias en la victoria de Vélez Sarsfield por 2-1.
  • Vélez se posicionó como único líder de su zona con 10 unidades en el torneo.
