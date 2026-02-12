En Argentina están encantados con Diego Valdés. Tras un periodo de adaptación, el exjugador de América ya está sacando a relucir toda su calidad y su víctima más reciente fue nada y nada menos que Boca Juniors. Aunque no marcó, el chileno dio las dos asistencias para el 2-1 de Vélez y los elogios comenzaron a llover.

Publicidad

Publicidad

Valdés se ganó el apodo de ‘Mago’ por su calidad y así lo confirmó en Las Águilas. Sin embargo, en Vélez le pusieron un nuevo mote justo después del triunfo ante Boca Juniors el último fin de semana y gana popularidad con el correr de las días.

“Cirujano”, el nuevo apodo de Diego Valdés

El exfutbolista de América brilló en la victoria de Vélez sobre Boca Juniors y un medio partidario del conjunto argentino llamado ‘Sábado Vélez’ lo rebautizó con el apodo Cirujano. Puntualmente, publicaron una foto de Valdes y escribieron: “Lo que jugás a esto, Cirujano querido”.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Con el triunfo sobre el Xeneize en el Estadio José Amalfitani, Vélez quedó como único líder de su zona con 10 unidades y se ilusiona con pelear por el título si Valdés continúa en este nivel.

Ahora, el conjunto de Liniers enfrentará este viernes a Defensa y Justicia en condición de visitante, un partido clave por tratarse de uno de sus tres escoltas junto a Lanús y Estudiantes de La Plata.

ver también Argentina se rinde a los pies de Diego Valdés tras la victoria de Vélez ante Boca

En síntesis

Diego Valdés recibió el nuevo apodo de Cirujano tras su actuación frente a Boca Juniors .

recibió el nuevo apodo de tras su actuación frente a . El mediocampista chileno dio dos asistencias en la victoria de Vélez Sarsfield por 2-1 .

en la victoria de por . Vélez se posicionó como único líder de su zona con 10 unidades en el torneo.

Publicidad