Vélez Sarsfield ya comenzó a disfrutar de la calidad de Diego Valdés. El ‘Mago’ llegó al conjunto argentino, eligió el número ’10’ y en la noche del domingo demostró ante Boca Juniors por qué el mediocampista chileno merece portar ese mítico dorsal.

Publicidad

Publicidad

Valdés dejó un gran recuerdo en Club América y aterrizó en Argentina con 31 años (cumplió 32 en enero) siendo un desconocido para muchos. No obstante, no tardó mucho en demostrar que es uno de esos jugadores distintos que pueden cambiar el resultado de un partido.

Este domingo, Vélez superó por 2-1 a Boca en el Estadio José Amalfitani por la Jornada 4 del Torneo Apertura y Diego Valdés fue determinante con las dos asistencias para Matías Pellegrini, autor de los tantos de la victoria fortinera sobre el Xeneize.

Tras su performance, tanto aficionados de Vélez como la prensa argentina se rindió a los pies de Valdés. De hecho, el chileno estuvo muy cerca de marcar lo que hubiera sido el tanto de la fecha cuando el encuentro todavía estaba igualado sin goles.

Publicidad

Publicidad

Argentina elogió a Diego Valdés tras su brillante actuación contra Boca

ver también El video de Vinicius Lima que ilusiona a la afición del Club América tras su posible llegada

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En síntesis