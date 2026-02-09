Es tendencia:
logotipo del encabezado
Futbol Internacional

Argentina se rinde a los pies de Diego Valdés tras la victoria de Vélez ante Boca

El centrocampista chileno con pasado en América dio las dos asistencias para los goles de Matías Pellegrini contra el Xeneize.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Diego Valdes se lució en el triunfo de Vélez
© @VelezDiego Valdes se lució en el triunfo de Vélez

Vélez Sarsfield ya comenzó a disfrutar de la calidad de Diego Valdés. El ‘Mago’ llegó al conjunto argentino, eligió el número ’10’ y en la noche del domingo demostró ante Boca Juniors por qué el mediocampista chileno merece portar ese mítico dorsal.

Publicidad

Valdés dejó un gran recuerdo en Club América y aterrizó en Argentina con 31 años (cumplió 32 en enero) siendo un desconocido para muchos. No obstante, no tardó mucho en demostrar que es uno de esos jugadores distintos que pueden cambiar el resultado de un partido.

Este domingo, Vélez superó por 2-1 a Boca en el Estadio José Amalfitani por la Jornada 4 del Torneo Apertura y Diego Valdés fue determinante con las dos asistencias para Matías Pellegrini, autor de los tantos de la victoria fortinera sobre el Xeneize.

Tras su performance, tanto aficionados de Vélez como la prensa argentina se rindió a los pies de Valdés. De hecho, el chileno estuvo muy cerca de marcar lo que hubiera sido el tanto de la fecha cuando el encuentro todavía estaba igualado sin goles.

Publicidad

Argentina elogió a Diego Valdés tras su brillante actuación contra Boca

El video de Vinicius Lima que ilusiona a la afición del Club América tras su posible llegada

ver también

El video de Vinicius Lima que ilusiona a la afición del Club América tras su posible llegada

Publicidad
Publicidad
Publicidad

En síntesis

  • Diego Valdés dio dos asistencias a Matías Pellegrini en la victoria de Vélez Sarsfield.
  • El mediocampista de 32 años utiliza el dorsal número 10 en el conjunto argentino.
  • Vélez venció 2-1 a Boca Juniors en la jornada 4 del Torneo Apertura.
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
Mientras América acecha a Raphael Veiga, Diego Valdés disfruta su presente en Argentina
América

Mientras América acecha a Raphael Veiga, Diego Valdés disfruta su presente en Argentina

Diego Valdés no volverá a México y está cerca de firmar con su nuevo equipo
Liga MX

Diego Valdés no volverá a México y está cerca de firmar con su nuevo equipo

El equipazo que Fernando Ortiz quiere armar ayudando al América
América

El equipazo que Fernando Ortiz quiere armar ayudando al América

Donald Trump arremetió contra Bad Bunny tras su show en el Super Bowl
NFL

Donald Trump arremetió contra Bad Bunny tras su show en el Super Bowl

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo