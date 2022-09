En el día de mañana, Saúl Álvarez vuelve al ring para llevar adelante la trilogía contra Gennady Golovkin por los Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Supermedianos. Por otro lado, a horas de la pelea, el equipo de Dmitry Bivol le manda un mensaje al mexicano de cara a si quiere la trilogía contra el mexicano.

Sin duda, el mexicano buscará el próximo sábado salir con la mano en alto y esperar por el choque entre el ruso y Gilberto Ramírez. La idea de él es tener revancha con el Campeón del Mundo AMB Medio Pesado, quien lo venció por puntos en decisión unánime el pasado siete de mayo.

Por otro lado, a horas de que se realice el choque, el equipo de Dmitry Bivol presiona a Canelo Álvarez con salir victorioso en el T-Mobil Arena. “Si Canelo pierde contra Golovkin, entonces no buscaremos la revancha contra él tampoco.Escuché que él no va a pelear con Bivol si pierde con (Zurdo) Ramírez. Si pierde con Golovkin, entonces no pelearemos con Golovkin”, expresó Kornilov, manager del monarca de las 175 libras, a Boxingscene.com.

No son para menos estas declaraciones ya que desde el team Bivol se han sentidos ofendidos porque el mexicano advirtió que si perdían contra Gilberto Ramírez no había revancha. Debido a esto, el representante del ruso aclaró que no solo habrá pelea, sino que además no hay nada firmado que los obliga a tenerla.

“No hay obligación de que ocurra la revancha. Podemos hacer que pase. Tenemos un acuerdo que si la pelea se puede hacer, la realizaremos. Nuestra alianza con Matchroom (Boxing) podemos hacer que funcione. Es una pelea con mucho dinero. Pero si pierde con Golovkin, no es una pelea tan grande y podemos ir a pelear contra alguien más”, finalizó Kornilov.