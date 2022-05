En unos instantes Óscar Valdez y Shakur Stevenson saldrán al MGM Grand de Las Vegas para pelear por los Títulos Mundiales CMB, OMB y The Ring Súper Pluma. Por otro lado, a minutos de la pelea, Julio César Chávez habló en las redes sociales para dejarle una advertencia al estadounidense luego de explicar por qué el peleador de Nogales lo puede noquear.

Sin duda esta noche no es una más para el peleador de Eddy Reynoso debido a que nuevamente no es favorito, como le sucedió el año pasado ante Miguel Berchelt. Sin embargo, esta idea no es una locura ya que el mexicano chocará contra un boxeador muy talentoso, que sabe moverse y que tiene uno buenos dotes defensivos.

A su vez, Julio César Chávez, que se encuentra en Las Vegas junto a TV Azteca, sabe muy bien que la pelea que tendrá Óscar Valdez en el MGM Grand es una de las más difíciles de su carrera. Sin embargo, el César del Boxeo no duda del nivel de su compatriota y explicó por qué el Campeón del Mundo del Consejo Mundial del Boxeo se puede imponer por KO en la Ciudad del Pecado.

“Sabemos que es una pelea difícil y complicado. Es un zurdo difícil y complicado. Arriba del ring todo puede pasar. Creo que Óscar Valdez cree que tiene lo que a Shakur Stevenson le falta que es la pegada y los pantalones los tiene bien puesto. Yo pienso que Óscar Valdez puede ganar la pelea por KO”, expresó Julio César Chávez en una pequeña entrevista brindada a Top Rank.