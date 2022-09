Esta noche, Andy Ruiz volverá a subirse al cuadrilátero para enfrentarse al boxeador cubano, Luis Ortiz. El mexicano, excampeón del mundo, quiere volver al primer plano y pelear por nuevos cinturones, pero para eso, deberá imponerse en el Cypto Arena de Los Ángeles ante Ortiz, de 43 años, 33 victorias (28KO) y dos derrotas en su trayectoria.

VER EN VIVO Y GRATIS AQUÍ: ANDY RUIZ VS. LUIS ORTIZ

Aunque todavía no se llevó a cabo dicha pelea, Andy Ruiz ya piensa en su futuro y develó que podría regresar con Eddy Reynoso en caso de aspirar a un combate frente a Oleksandr Usyk para recuperar los cinturones que algún día tuvo en su poder, cuando derrotó a Anthony Joshua. "Por supuesto, como dije él tiene mucha experiencia y me encantaría que me ayudara para tratar de recuperar esos títulos, y creo que Eddie sería el entrenador indicado”, explicó el mexicano en diálogo con Fight Hype.

Andy Ruiz dejó de estar bajo la tutela de Eddy Reynoso y Canelo Álvarez, ya que abrió su propio gimnasio y nombró a Alfredo Osuna como su nuevo entrenador. Entre las virtudes de la nueva modalidad, el boxeador destacó: "Probablemente, el tiempo. Y tener mucha gente a tu alrededor empujándote a seguir adelante. Y ser el único peleador. Aprendí mucho de Eddy y todos ellos, y yo no digo que nunca regresaría o que él nunca me ayudaría, nosotros nos tenemos mucho respeto. Pero siento que el trabajo de uno a uno es lo que me ayudó”, dijo sobre este momento de su carrera.

De todas formas, Andy Ruiz se mostró muy conforme con los entrenamientos junto a Alfredo Osuna: “Se siente bien, porque cada vez que lo necesito, lo llamo por teléfono y viene. Está disponible para mí. Me empuja para ir al límite y siento que debí hacer esto hace mucho tiempo. Especialmente, abrir mi propio gimnasio”, remarcó el mexicano de 32 años.

Su cambio físico

Por otro lado, Andy Ruiz se refirió a su cambio de físico, con el que se lo ve con más músculo y menos grasa corporal: “No estoy aquí para perder tanto peso. Estoy tratando de estar en forma y ganar un poco de músculo y no ser demasiado flaco. No es un concurso de cuerpo. Lo principal es mantenerse enfocado, estar preparado y estar listo”, dijo el boxeador.