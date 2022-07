Andy Ruiz fulmina a Ryan García tras sus críticas a Canelo Álvarez: "Yo no soy así"

En las últimas semanas, Ryan García ha cuestionado con dureza los méritos de Canelo Álvarez, en una batalla verbal que sirve como continuación a lo que fue la salida del californiano del Team Canelo, donde Eddy Reynoso supo entrenarlos a ambos. El ida y vuelta evidenció la tensión entre las partes, pero también despertó opiniones de actores ajenos a la polémica.

Floyd Mayweather fue uno de los que sentó su postura, al sugerir que Ryan García debe ganar títulos antes de hablar sobre la trayectoria de Canelo Álvarez. Ahora, en este caso, fue Andy Ruiz quien cruzó al mexicoamericano por las críticas a su colega y excompañero en el Canelo Team.

"Sé que hay gente como Ryan que a veces les gusta hablar mucha mierda. Yo no soy así. Incluso no hablo así ni de la gente contra la que no peleo. Yo estoy enfocado en mí. Siento que algunos viven en su pequeño mundo", expresó Andy Ruiz, en diálogo con Izquierdazo. Cabe señalar que el mexicano se fue del Canelo Team, aunque al parecer lo hizo en buenos términos, a diferencia de lo ocurrido con García.

Al respecto, Andy Ruiz tuvo palabras de elogio para los miembros del Canelo Team, luego de su alejamiento: "Nunca me faltaron al respeto ni nada por el estilo. Tengo mucho cariño por Eddy Reynoso y Canelo Álvarez. El gimnasio es muy bueno y no significa que no vaya a volver nunca. Tengo mucho cariño por todos los que trabajan ahí. Podría darse en un futuro", manifestó.

Su próxima pelea

Aunque su salida del Canelo Team era un secreto a voces, Andy Ruiz confirmó que trabajará ahora junto a Alfredo Osuna, para lo que será su próximo combate, el próximo 4 de septiembre ante Luis Ortiz.