El próximo cuatro de septiembre Andy Ruiz se presentará contra Luis Ortiz por la eliminatoria al Título Mundial CMB en Los Ángeles, California. Por otro lado, a menos de un mes para la pelea, el Rocky Mexicano marcó una fuerte diferencia que tiene con el campamento que realiza con Gabriel Osuna en comparación con Eddy Reynoso.

Los campeonatos que logró el mexicoamericano contra Anthony Joshua hicieron delirar a todo México porque fue una pelea mega importante porque lo dejó sin poder lograr una unificación contra Tyson Fury. Sin embargo, el revés en Arabia Saudita dejó claro que no tenía argumentos para estar en la élite del boxeo.

Su llegada al Canelo Team ilusionaba a más de uno, pero realizó una pelea en dos años y, de cara a la pelea contra Luis Ortiz, el estadounidense cambió nuevamente de entrenador. Por otro lado, en diálogos con ESPN, Andy Ruiz marcó descontento y las diferencias que hay con el trabajo que hoy realiza con Osuana y los que hacía con Eddy Reynoso.

“Contra Arreola me enfoqué más en bajar de peso, era una cosa diferente. Ahora nos estamos enfocando más en el boxeo, en lo que es importante. Yo creo que voy a estar en el mismo peso de cuando pelee contra Anthony Joshua la primera vez”, expresó el Rocky Mexicano quien dice que con el peso que tiene pueda lanzar golpes de poder.

Y agregó: “Yo necesito tener ese peso para tener el 'power'. Yo quiero estar fuerte y así es como vamos a estar. Mi papá me dice que diosito me hizo un campeón gordito y así es como soy. Yo cargo el peso bien. Esto no es un concurso de cuerpos".