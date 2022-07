A diferencia de lo que sucedió con Ryan García, Andy Ruiz quiere mantener las buenas relaciones con Eddy Reynoso y Canelo Álvarez más allá de haber tomado la decisión de separarse de momento de su equipo de trabajo para prepararse para la pelea que tendrá el próximo 4 de septiembre ante Luis Ortiz.

Sabiendo que Canelo tenía programada para el mismo mes la trilogía ante Golovkin, el Rocky Mexicano entendió que Reynoso no podría darle prioridada la hora de entrenarlo y fue por eso que optó por desvincuarse del Canelo Team y contratar a Alfredo Osuna, algo que en primera instancia no cayó bien.

Sin embargo, lejos de considerar esa separación como algo permanente, el propio Andy Ruiz dijo que espera poder volver a trabajar junto a ellos en el futuro. "Sé que Eddie no estará en este campamento, pero en el futuro estoy seguro de que lo estará", dijo en diálogo con FightHype.

Y haciendo referencia también a Manny Robles, quien lo condujo a coronarse campeón mundial de peso pesado, agregó: “Es realmente un buen tipo, que realmente me ayudó mucho. Aprecio a todos los entrenadores que he tenido. He aprendido de todos ellos".

La estrategia de Andy Ruiz para vencer a Luis Ortiz

Andy Ruiz sabe que Luis Ortiz será la prueba más dura que tendrá desde que enfrentó en dos ocasiones a Anthony Joshua, pero dijo estar trabajando a conciencia en la estrategia que lo lleve a quedarse con la victoria. “Solo tenemos que ser inteligentes. Si vamos a ser agresivos, debemos ser inteligentes y elegir nuestros tiros. Y si vamos a golpear, contragolpear y usar velocidad y explosividad. Luis Ortiz se adelanta y yo me adelanto, así que estoy bastante seguro de que se lanzarán muchas bombas”, señaló.