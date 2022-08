Anthony Joshua parece haberse unido a la amplia lista de peleadores, fanáticos y especialistas que han perdido la confianza en la palabra de Tyson Fury, quien desde que noqueó a Dillian Whyte ha hablado tantas veces de su retiro del boxeo profesional como de la posibilidad de concretar nuevas peleas.

Tras expresar el deseo de realizar una trilogía ante Dereck Chisora, El Rey de los Gitanos volvió a decir que iba a retirarse debido a que este le había exigido mucho dinero. The Ring le retiró entonces su cinturón de campeón y el CMB, menos crédulo, le pidió enviar una notificación por escrito antes del 26 de agosto que así lo confirme para decidir que hará con su título mundial.

De momento, Anthony Joshua tiene la cabeza en otra parte, porque este mismo sábado 20 de agosto buscará tomarse en Jeddah, Arabia Saudita, revancha de Oleksandr Usyk y recuperar así los títulos mundiales de peso pesado de la AMB, la OMB y la FIB que este le arrebató e pasado 25 de septiembre en Londres, derrotándolo en decisión unánime.

Pese a ello, fue consultado por la decisión de retirarse del peleador con el que por mucho tiempo buscó hacer una pelea de campeonato mundial indiscutible y se dijo capaz de poder hacer que regrese a los cuadriláteros. "Claro que puedo sacarlo de su retiro. Al cien por ciento", comenzó diciendo.

Y agregó: “Creo que se recuperará de su retiro. ¿Sabes de que estoy hablando? Creo que saldrá de su retiro, ¡mierda! No tiene nada que hacer y creo que no ha pensado en su vida después del boxeo. Entonces, creo que está bastante aburrido. Terminas comprando un perro, comprando un Ferrari, como para mantenerte ocupado. No hay mucho más que hacer excepto pasear a tu perro ahora. Así que sí, creo que saldrá pronto de su retiro”.