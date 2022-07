Ni nosotros nos equivocamos al tipear. Ni tú has leido mal. Tyson Fury no se ofreció a enfrentar a Anthony Joshua, sino a entrenarlo. Claro que hubo mucho de ironía en sus palabras, pues el campeón mundial de peso pesado del CMB, sobre quien todavía no se sabe si continuará o no con su carrera, cree que Oleksandr Usyk es favorito para volver a derrotar a AJ en la revancha.

Haciendo referencia a ese combate que tendrá lugar el próximo 20 de agosto en Arabia Saudita, El Rey de los Gitanos dijo que tomando sus consejos, entrenando con él, tal vez su compatriota podría tener una oportunidad de recuperar los títulos mundiales de la OMB, la AMB y la FIB que perdió el pasado 25 de septiembre en Londres.

Mientras se prepara para la revancha que espera desde que los jueces de la primera pelea lo vieron perder por decisión unánime, Anthony Joshua le hizo llegar a Tyson Fury una respuesta sobre su gentil ofrtecimiento. "¿Hay algo que pueda aprender de él? Honestamente, no, no realmente. Para un hombre que está jubilado, ve y toma una cerveza, relájate, ve y ayuda a algunas personas que lo necesitan, ¿para qué estás hablando de mí?", dijo en diálogo con Mirror Sport.

Si Tyson Fury todavía mantiene su título de campeón mundial pese a haberse declarado en el retiro es porque desde el CMB todavía confían en hacerlo cambiar de parecer y sería precisamente ayudando a concretar una pelea ante el ganador de Anthony Joshua y Oleksandr Usyk, por el campeonato indiscutible de los pesos pesados.

El propio Rey de los Gitanos se dijo dispuesto a evaluar esa posibilidad, siempre que le paguen por ello más dinero del que ningún otro boxeador haya recibido jamás por subirse al cuadrilátero.