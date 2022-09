Una de las víctimas de Canelo Álvarez en el 2021 fue Caleb Plant quien se prepara para enfrentar a Anthony Dirrell el próximo 15 de octubre. Por otro lado, a pocas semanas del enfrentamiento, el excampeón del mundo le advierte al tapatío que hará todo lo posible para tener la revancha contra él.

Sin duda el año pasado fue magnífico para el peleador de Eddy Reynoso ya que en menos de once meses logró quedarse con todos los cetros de las 168 libras. Comenzó en diciembre de 2020 ante Callum Smith, luego noqueó a Billy Joe Saunders y por último al estadounidense para no dejar dudas.

Por otro lado, quien se prepara para volver tras un año de inactividad es Caleb Plant, que enfrentará a Anthony Dirrell el próximo 15 de octubre en la coesteler de Deontay Wilder vs. Robert Helenius. Por otra parte, el excampeón del mundo de la FIB le dejó una advertencia al mexicano al decir que hará todo para volver a tener la revancha contra él.

“Quiero una revancha con Canelo y si para ello tengo que enfrentar hasta al último de los mejores boxeadores de la división de los supermedianos para conseguirlo, entonces eso es lo que haré", expresó el peleador de Premier Boxing Champions al canal de YouTube FightHype.

Y agregó: “No tuve mi mejor campamento para enfrentar esa pelea. (Canelo) me sorprendió con un gran tiro que me hizo parar. No estoy aquí para poner excusas”. Cabe recordar que el estadounidense previo al combate terminó cortado luego de que hay recibido un golpe de Canelo Álvarez.