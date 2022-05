Uno de los grandes cuestionamientos que tiene Saúl Álvarez es el tipo de riesgos que tendrá en cada pelea que ha realizado a lo largo de su carrera. Por otra parte, el próximo sábado, el mexicano subirá a las 175 libras a retar a Dmitry Bivol por el Título Mundial Medio Pesado AMB, por lo que Eddy Reynoso marcó los puntos peligrosos del ruso.

A diferencia de lo que fue el 2021, el próximo sábado el nacido en Guadalajara tendrá una verdadera prueba debido a que enfrentará a un rival probado en la categoría y que se encuentra en un buen momento. A su vez, hay muchas dudas sobre como reaccionara el mexicano ya que ante Sergey Kovalev sufrió el combate por momentos.

Debido a esto, Eddy Reynoso, mejor entrenador del 2021 y actual entrenador del Canelo Álvarez, no cree que será una pelea sencilla para él. “Es una pelea muy complicada. Creo que Bivol Es un peleador de las 175 que ha demostrado mucha capacidad, que tiene mucha experiencial amateur. Tiene un buen boxeo muy buen alcance. Trabaja muy bien las piernas”, expresó el técnico de Jalisco al ser entrevistado por ESPN.

Y agregó: “Va a ser una pelea complicada para muy dura para Canelo (Álvarez) porque a la hora de la pelea va a llevar unas libras de más. La historia la escriben los que toman retos, los que ganan divisiones, los que le ganan a campeones. Creo que Bivol es un sinodal para que Canelo siga avanzando en su carrera”.

Dmitry Bivol le dejó una última advertencia a Canelo Álvarez

A pocos días de subir al ring para enfrentar a Canelo Álvarez, Dmitry Bivol dijo que va a ir a arruinar los planes del 2022 del mexicano. “La verdad es que no me importa que Canelo y Golovkin tengan un acuerdo, lo que me importa es que me dieron 12 rounds con Canelo y eso para mí es suficiente”, expresó a ESPN.