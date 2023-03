El próximo 22 de abril, Ryan Garcia tendrá finalmente su reto ante Gervonta Davis por el Título Mundial Ligero AMB. Por otro lado, mientras todo el mundo espera el combate, Eddy Reynos, exentrenador del californiano, marcó el camino que debe tomar su expupilo para superar a The Tank.

Sin duda, el peleador de 24 años viene superando todo tipo de rivales, pero la realidad indica que ninguno es gran nivel. Ya sea por momento o palmeres, el excampeón del mundo no tuvo una verdadera prueba de fuego a diferencia de The Tank, quien lesionado y poder fue superando a todo tipo de adversario.

Por otra parte, mientras se habla del peligro que conlleva enfrentar a Gervonta Davis, Eddy Reynoso dio la clave para que su boxeador pueda superarlo. "Voy con Ryan, Ryan debe ganar esa pelea. La mano izquierda que tiene Ryan es muy, muy fuerte y algo especial”, expresó el entrenador de Canelo Álvarez.

Cabe recordar que el técnico de Jalisco era el entrenador de García hasta la derrota de Saúl Álvarez frente a Dmitry Bivol. Previo a aquel combate, el Campeón del mundo tundió a Ryan Garcia al decir que debía concentrarse más en el gimnasio y menos en las redes sociales.

Por su parte, Ryan García dijo que necesitaba más tiempo de Eddy Reynoso, por lo que decidió dejarlo. “La razón cambié a Eddy realmente no tenía tiempo para entrenarme y ya no estaba funcionando. Ya habían pasado dos semanas y no lo vi en el campamento. Me puse a pensar, a analizarlo bien y decidí que era tiempo de hacer un cambio”, declaró el excampeón del mundo interino ligero.