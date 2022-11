En los últimos días el Consejo Mundial del Boxeo ordenó la eliminatoria mundialista entre Isaac Cruz y Shakur Stevenson para enfrentar a Devin Haney, campeón del mundo ligero del cinturón Verde y Oro. Por otra parte, luego de que se diera esta ordenanza Bob Arum habló con la prensa y le dio malas noticias al Pitbull.

La llegada del peleador de Ciudad de México a los focos de los grandes escenarios se dio luego de haber perdido ante Gervonta Davis. Aquella noche, el mexicano se fue con la cabeza en alto luego de haber podido ir a las tarjetas ante uno de los peleadores más peligrosos de la actualidad con sus manos.

Por otr parte, el martes el Consejo Mundial del Boxeo ordenó la pelea eliminatoria al Títul Mundial Ligero, que le pertenece a Devin Hayen, entre Isaac Cruz y Shakur Stevenson. Ante este anuncio quien lanzó malas noticias para el mexicano fue Bob Arum al marcar que la pelea no se lleva adelante.

“No creo que Cruz vaya a pelear con Shakur. La verdad es que pienso que nadie tiene la intención de pelear con Shakur en la división. Probablemente tomemos otro camino que la pelea con Cruz”, comentó el presidente de Top Rank a FightHype. De esta manera, queda esperar la confirmación oficial del estadounidense.

“Hay cuatro organismos, Cruz probablemente peleará con alguien más para ser mandatorio por otro organismo y nosotros haremos lo mismo. Shakur peleará con quien sea. Pero no culpo a Cruz de no querer pelear con él”, comentó el veterano promotor de boxeo. Y añadió: “Si Cruz y su esquina vienen hacia nosotros, claro que lo haremos, pero no veo a nadie más allá de Haney o Lomachenko como una pelea difícil para Shakur. Esa es la realidad”.