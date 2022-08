El choque entre Gervonta Davis y Ryan Garcia es uno de los combates más esperados por los fanáticos y especialistas en la materia debido a que ambos están en un grandioso momento. Debido a esto, Bernard Hopkins, directivo de Golden Boy Promotion, dijo que si no pueden cerrar la pelea para antes de 2023 sentiría vergüenza. ¿Logrará su cometido?

La historia marca que era en los años '60, '70 y '80 cuando los peleadores buscaban la gloria antes que el buen negocio. Obviamente, esto no quitaba del ojo que hubiera una buena paga cuando se realizaba la pelea entre los mejores del momento.

Sin embargo, los tiempos han cambiado, y tanto las promotoras como los boxeadores buscan primero el dinero y luego una buena bolsa. Esto es lo que viven Ryan Garcia y Gervonta Davis, quienes no quieren dar el brazo a torcer con el tipo de contrato que tienen sus respectivas empresas, por lo que Bernard Hopkins se mostró molesto si no pueden cerrar la pelea para finales de 2022.

“Estaremos ya en (2023) muy pronto. Me daría vergüenza si me preguntas (sobre esta pelea) en otros cinco meses sin tener nada concreto. ¿Avergonzado por qué? Avergonzado porque ahora estoy en el lado de los negocios, también estoy en el lado de mi opinión”, comentó el excampeón del mundo de los medianos a Fight Hub TV.

Y agregó: “No estoy avergonzado por nosotros, porque les prometo que no será porque no queríamos la pelea. Será porque el peleador no quería la pelea en base a su vida, en su carrera”. A su vez, marcó que no van a culpar a nadie y tienen que hacer todo lo posible para cerrar la pelea.

“No se trata de sentimientos, se trata de negocios. Ni siquiera se trata de egos, no necesariamente nosotros o ellos, pero es hora de dejar (los egos) a un lado. Los peleadores deben ser más vocales de lo que debería ser un promotor, porque eso eclipsará la parte comercial. Óscar (De la Hoya) todavía está haciendo todo lo posible para hacer una súper pelea que se consolidará en esa división. Depende de ambos lados sentarse con sus campeones y discutirlo”, finalizó Bernard Hopkins.