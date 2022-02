Saúl Canelo Álvarez se encuentra en boca de todos debido a que aún no anunció quien será su próximo rival para su estreno en el 2022. Por otra parte, mientras el mundo del boxeo habla de su regreso, el tapatío salió a burlarse de sus haters con un meme en su cuenta de Instagram.

Las últimas horas para el boxeador de Eddy Reynoso fueron de pura respuesta para dejar claro que todavía no hay nada concreto sobre su próximo combate y que siguen las negociaciones con Premier Boxing Champions y Matchroom Boxing. “No hay acuerdo, aún estoy negociando. No le mientas a la gente. El día que esté todo firmado, ese día voy a les avisaré, pero por ahora no hay nada concreto”, expresó el mexicano a Mike Coppinger.

Por otra parte, en su cuenta de Instagram, Canelo Álvarez le dejó un mensaje a su haters al burlarse en sus redes sociales. “Si pelea con (Jermall) Charlo, evita a (Dmitry) Bivol. Si pelea con Bivol, evita a Charlo. Si pelea con (Artur) Beterbiev, evitó a Bivol. Si pelea con (David) Benavidez, evitó a Charlo”, expresa el meme que compartió el tapatío a lo que agregó que “Amo esto”.

¿Se realizará la trilogía entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin?

Diferentes reportes marcan que el mexicano estaría cerca de la oferta de Matchroom Boxing, la cual marca una pelea ante Dmitry Bivol en medio pesado y una segunda contra Gennady Golovkin. Debido a esto, Canelo Álvarez salió a marcar el ring a toda la prensa especializada al decir: “Sobre mi siguiente pelea, nada está confirmado".

Gennady Golovkin acusó a Canelo Álvarez de fraude

En las últimas horas, Gennady Golovkin habló de Canelo Álvarez comentó que es fraude por decir que ganó las dos peleas. “Ver que la gente pudo salirse con la suya, con ese fraude de resultado, hace que uno empiece a preguntarse qué está pasando en verdad. Comienzas a ver el boxeo no solo como un deporte, sino como un negocio. Esto definitivamente cambió mi perspectiva como peleador”, expresó el kazajo a Walking The Floor.