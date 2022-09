El pasado sábado, Saúl Álvarez regresó al ring para enfrentar a Gennady Golovkin en la tercera pelea que tuvieron entre ellos como profesionales. Por otro lado, tras el aburrido combate, el mexicano confirmó que se someterá a una cirugía en su mano, la cual lo dejará fuera de los entrenamientos durante seis semanas.

Lo sucedido el pasado fin de semana dejó mucho que desear para los fanáticos del boxeo debido a que no se vio nada de lo sucedido en los primeros 24 asaltos de este pleito. Sin duda el silencio del T-Mobil Arena se hizo sentir luego de que miles de aficionados nacionales se hayan acercado a ver una pelea que no dejó nada.

Por otra parte, tras la victoria del mexicano, Saúl Álvarez habló con la prensa y confrimó que no pudo hacer lo planeado debido a que tenía una lesión en la mano, la cual lo dejó sin poder golpear fuerte a Gennady Golovkin. Por otro lado, en las últimas horas mantuvo diálogos con TV Azteca y confirmó que deberá someterse a una cirugía.

“Tengo que operarme la mano. Me tienen que hacer una limpieza en la mano, será con láser y me llevará seis semanas de recuperación”, expresó el Campeón del Mundo Unificado de las 169 libras. Y agregó: “La verdad es que no podía entrenar al cien por cien, no podía prepararme bien por mi mano, el boxeo es lanzar madrazos y en los entrenamientos no podía”.

Por último, mencionó que la lesión la tiene hace un largo tiempo y que cree que desde la pelea con Caleb Plant. “Sí, desde Caleb Plant tuve la lesión, pero por un descuido dejas pasar el tiempo, piensas que no va a pasar nada, pero ahí está el resultado; no me gusta perder", finalizó Canelo Álvarez.