En las últimas horas Saúl Canelo Álvarez volvió a estar en el ojo de la tormenta al tuitear que todavía no hay acuerdo con nadie y que continúan las negociaciones. Por otro lado, en el día de ayer el tapatío rompió el silencio en sus redes sociales para cruzar a Mike Coppinger y decirle personalmente a él que no mienta porque no hay nada resuelto.

A lo largo de su carrera como boxeador, el peleador de Guadalajara tuvo intensos y fuertes cruces con David Faitelson, quien siempre criticó la manera en la gestaba sus peleas y que para él no era el número uno libra por libra. Esto llevó pupilo de Eddy Reynoso a cruzarlo en vivo y decirle, a pocos metros de distancia, que no sabe de boxeo.

Por otra parte, en las últimas horas, en el medio de las especulaciones sobre su próximo combate, Saúl Álvarez habló en sus redes sociales para comentar que no hay nada cerrado para su próxima pelea. A su vez, tras ese mensaje, directamente apuntó contra Mike Coppinger, periodista de ESPN, para decirle que estaba mintiendo con su información.

“No hay acuerdo, aún estoy negociando. No le mientas a la gente. El día que esté todo firmado, ese día voy a les avisaré, pero por ahora no hay nada concreto”, expresó el mexicano al retuitear un tuit del reportero, el cual fue borrado. De todas maneras, lo que había dicho Coppinger era que aún no se anunciaba nada debido a que Gennady Golovkin no esta de acuerdo con el contrato.

¿Cuál es la nueva oferta que recibió Canelo Álvarez?

En el día de ayer fue Dan Rafael quien informó Premier Boxing Champions le ofreció Canelo una oferta para que enfrente a Jermall Charlo, el próximo siete de mayo, y a David Benavidez, en septiembre. Según Rafael, la bolsa que le garantizaron al mexicano por las dos peleas es cercana a los cien millones de dólares. Una locura.