El próximo 7 de mayo Saúl El Canelo Álvarez estará haciendo su estreno en los cuadriláteros en este 2022 enfrentando en la T-Mobile Arena de Las Vegas a Dmitry Bivol, campeón mundial de peso semipesado de la AMB, en busca de una victoria que le permita iniciar el camino hacia la conquista de otro campeonato mundial indiscutible en una nueva división.

Si bien reconoció al peleador ruso como el mejor hombre en las 175 libras, el mexicano está plenamente confiado en que acabará llevándose la victoria, pues dijo que en la actualidad no hay ningún peleador capaz de derrotarlo; algo que coincide con el hecho de que desde hace tiempo sea considerado como el mejor peleador libra por libra del mundo.

"Es boxeo y cualquier cosa puede llegar a pasar, pero nadie puede vencerme en este momento. Me siento en el mejor momento de mi carrera. No quiero faltarle el respeto a los otros boxeadores. Hay algunos muy buenos. Pero me siento fuerte. Me siento en mi mejor momento", expresó el multicampeón tapatío en diálogo con Christian Mannix para DAZN.

Y sobre su constante evolución como boxeador, explicó: "Siempre estamos tratando de hacer algo nuevo en el gimnasio. Tratamos de no cometer los mismos errores que cometí en mi última pelea. Así que siempre estamos trabajando en algo. Esto es parte de mi vida. Este tipo de peleas, este tipo de desafíos, me hacen motivarme".