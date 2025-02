Las ventanas de transferencias suelen ser semanas de mucho movimiento en el mundo del futbol. Los futbolistas y los clubes buscan los mejores negocios y no cabe duda de que existen varios escenarios para la continuidad de sus carreras profesionales.

En una entrevista para TV Azteca, Alexis Vega reveló que antes de fichar por Toluca ya tenía todo arreglado su traspaso al Espanyol de Barcelona, pero una lesión en la rodilla le impidió al extremo mexicano cumplir sueño de dar el salto al Viejo Continente.

Así lo reveló: “Jugué un viernes contra San Luis y el miércoles tenía que estar en Barcelona haciendo exámenes médicos. Por algo pasan las cosas”. “Ya tenía un arreglo, por tres meses tuve contacto con la gente del Espanyol de Barcelona“, manifestó.

Y continuó: “Cuando me lesiono me marcaron al día siguiente, me querían llevar a Barcelona, allá me iban a operar y pagar la cláusula de rescisión con Chivas, al final el dueño no quiso”, dejando en claro que fue la entidad catalana la que frenó la operación.

Además, ahondó en detalles de la negociación: “Antes de renovar con Chivas, nunca tuve una oferta tan clara de Europa. Cuando salió lo del Espanyol yo me iba a bajar más de la mitad del sueldo de lo que yo ganaba en Chivas para tratar de cumplir el sueño de sentir lo que es jugar en Europa”.

¿Cómo está siendo el ciclo de Alexis Vega en Toluca?

Hasta el momento, el futbolista de 27 años lleva disputados 121 partidos con la camiseta roja, en los que marcó 26 goles y realizó 21 asistencias. Cabe recordar que el jugador atraviesa su segunda etapa en el equipo tras haber pasado por el Rebaño Sagrado en el medio.

