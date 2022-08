Faltan poco más de dos semanas para que Saúl El Canelo Álvarez haga su regreso a los cuadriláteros exponiendo en la T-Mobile Arena de Las Vegas los cuatro cinturones que lo hacen campeón mundial indiscutible de peso súpermediano nada menos que en la esperadísima trilogía ante Gennady Golovkin.

Se sabe que el tapatío espera que este combate sea el paso previo para poder conseguir su revancha ante Dmitry Bivol, quien lo derrotó en decisión unánime el 7 de mayo y frustró su intento de arrebatarle el título mundial de peso semipesado de la AMB.

Si todo sale como Canelo espera, podría haber incluso más riesgos por tomar en divisiones que ya son auténtica tierra de gigantes, pues en un entrenamiento abierto a la prensa este admitió que no descarta la posibilidad de enfrentarse en el futuro a Oleksandr Usyk, actual campeón mundial de peso pesado de la AMB, la OMB y la FIB.

Claro que si Saúl Álvarez finalmente tiene la oportunidad de negociar esta pelea no sería en el peso pesado sino en un peso pactado, tal y como explicó ante la consulta. "Es difícil, pero no me importa. Me gusta ese tipo de desafío. Va a ser difícil, lo sé, pero amo el boxeo, amo estar en ese tipo de situación", señaló.

Como Canelo, Usyk pertenece a la élite de peleadores que se han coronado como campeón mundial indiscutible. Lo hizo en el peso crucero y podría repetir en la división de los pesados si finalmente se concreta el combate que está buscando ante Tyson Fury.