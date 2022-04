Siempre atento a sus redes sociales, Saúl El Canelo Álvarez salió a responder un mensaje que lo invitaba a pelear con Kamaru Usman y que no parece haberse tomado demasiado en serio.

Saúl El Canelo Álvarez está a días nada más de tener su estreno en este 2022, pues el próximo 7 de mayo, en la T-Mobile Arena de Las Vegas, estará midiéndose cara a cara sobre el cuadrilátero a Dmitry Bivol, quien expondrá su título mundial de la división de peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo.

El tapatío, que confía plenamente en salir victorioso, ya dejó ver que uno de los grandes objetivos que se ha trazado para su carrera, pese a que en septiembre enfrentaría a Golovkin exponiendo sus títulos de las 168 libras, es volverse campeón mundial indiscutible también en 175.

Pese a ello, Canelo no ha dejado de recibir todo tipo de desafío por fuera de ese camino. El más curioso, probablemente, es el que le lanzó el campeón de UFC Kamaru Usman. Y precisamente en relación al luchador de artes marciales mixtas nigeriano es que el mexicano recibió un curioso mensaje en redes sociales.

"Canelo es una absoluta gallina. Está peleando contra muchachos con 5 mil seguidores en Instagram. Estos muchachos nunca harán nada por su legado. Ahora entiendo por qué no quiere perder contra alguien como Kamaru Usman. Esto es estilo gallina. Sin riesgo, sin recompensa", escribió en Twitter y arrobándolo Ali Abdelaziz, CEO de Dominance MMA Management.

Canelo Álvarez no pasó por alto el mensaje que le dejó el promotor, aunque más que salir a contestarle directamente se burló de él, de su comentario y de su propuesta. "¿Quién demonios es este", escribió el tapatío agregando a su comentario algunos emoticones de carcajada y otro como mostrándose desorientado.

Kamaru Usman prometió noquear a Canelo

Hace ya varias semanas, el propio Ali Abdelaziz, promotor de Kamaru Usman, había asegurado que si el nigeriano se enfrentaba a Canelo Álvarez este último no lograría terminar la pelea. "Kamaru lo noqueará en tres asaltos. No puedes decirle que no a Kamaru. Es un chico que viene de África. Saltó muchos obstáculos. Yo creo en Kamaru. Esta es la diferencia entre yo y otras personas. Creo en él, vivo con él, respiro con él, muero con él, lucho con él. Es una persona especial en mi vida".