Cada vez falta menos para que Saúl Álvarez y Dmitry Bivol se enfrenten en Las Vegas por el Título Mundial AMB Medio Pesado. Por otra parte, en las últimas horas explicó por qué motivos le gustaría ver a Jermall Charlo y a David Benavidez enfrentarse dentro de un ring.

El último fin de semana, el Campeón del Mundo CMB Mediano y el Bandera Roja se pelearon en la previa de Errol Spence Jr vs. Yordenis Ugas. Según lo informado por ESPN, el Rey de las 160 libras comenzó a gritarle al peleador de Phoenix, por lo que tuvo que contener a uno de los hermanos Charlo para que la pelea no pase al plano físico.

Sin duda este altercado llenó los ojos de los fanáticos debido a que comienzan a pedir que el choque se dentro de un ring. Por otra parte, quien dijo que quiere ver la pelea fue Canelo Álvarez y comentó que sus problemas deben resolverlo dentro de un ring.

“Ellos necesitan pelear dentro de un ring, ¿por qué fuera de uno? Eso no tiene sentido. Ellos tienen algunos problemas, que lo arreglen dentro del ring”, comentó el Campeón del Mundo de las 168 libras sobre Charlo y Benavidez. “No me importa si ellos se enfrentan o no. Ese no es mi problema”, cerró el mexicano dando a entender que no significa que el ganador ira ante él.

Gvozdyk advirtió a Canelo sobre Benavídez

En las últimas horas, el último sparring de Canelo, Gvozdyk, comentó que entrenó con David Benavídez y dijo que es durísimo. “Me pateó el trasero, por cierto. Hicimos sparring, es un peleador con grandes habilidades. Tiene la habilidad de absorber golpes que son buenos. Pienso que sería un gran oponente para Canelo. Es el único tipo que pueda derrotar a Canelo, que le puede causar problemas”, expresó a ESNEWS.