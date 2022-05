Cuando David Diamante, presentador de la cartelera montada por MatchRoom Boxing y DAZN, anunció que los jueces habían puntuado la pelea con tres tarjetas idénticas de 115-113, Canelo Álvarez levantó sus brazos mostrándose ganador, aunque tal vez no sintiéndolo realmente. Después, el nombre pronunciado y con justicia fue el de Dmitry Bivol, que mantuvo invicto, cinturón y se dio el lujo de vencer al mejor libra por libra de la actualidad... Al menos hasta hoy.

Tras escuchar las palabras de Bivol, fue el tapatío quien expresó sus primeras sensaciones al micrófono de DAZN, reconociendo a su oponente pero sintiendo que había merecido mejor suerte. "Se gana y se pierde. Hoy me tocó perder y no voy a dar excusas. Yo sentí que hice lo suficiente para ganar, que merecí ganar. Pero él es el ganador y no hay nada que hacer", comenzó diciendo.

"Sentí su pegada, sentí la diferencia de peso, pero vuelvo a repetir que merecí ganar. No hay excusas, el es un gran peleador. El deporte es así y hay que aceptar que es lo que es. Supo utilizar muy bien su distancia. Traté de hacer muchas cosas. Hice lo suficiente para ganar pero así es esto", agregó.

Si bien podría pensarse que la derrota podría hacer a Canelo replantearse el hecho de buscar más peleas en las 175 libras, en caliente el tapatió dijo que espera poder tomarse una revancha con Bivol cuando fue consultado al respecto por Chris Mannix. "¡Claro que sí! Esto no se queda así", señaló.

Bivol reconoció que Canelo lo lastimó

Pese a que en ningún momento de la pelea Dmitry Bivol dejó verse dañado por los golpes de poder de Canelo Álvarez, una vez que consumó su victoria el ruso reconoció que el tapatío sí lo lastimó. "Claro que me lastimó. No aguanto mis brazos, no puedo sostener mis cinturones", dijo el campeón mundial de peso semipesado de la AMB mientras mostraba a cámara los magullones en ambos brazos. "Yo esperaba esto, porque vi su pelea con Caleb Plant", concluyó.