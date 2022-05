Pos si no se hubieran levantado críticas ya con la pobre cartelera que desde MatchRoom Boxing tienen preparada como respaldo a uno de los combates más importantes del año, que será el que protagonizarán Saúl El Canelo Álvarez y Dmitry Bivol este sábado 7 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, siguen llegando malas noticias pensando en esa fecha.

Es que si había una pelea que podíua despertar algún interés para los fanáticos por fuera de la lucha entre el mexicano y el ruso que pondrá en juego el título mundial de peso pesado de la AMB, era la eliminatoria al campeonato mundial de peso pesado de la FIB entre Filip Hrgovic y Zhilei Zhang, que acaba de cancelarse.

Según las primeras informaciones, Hrgovic tomó la decisión de bajarse de la pelea a causa de la muerte de su padre en abril, por lo que no pudo terminar de enfocarse en su campamento de entrenamiento en días claves de la preparación para una pelea ante el gigante chino llamada a convertir al ganador en retador obligatorio ante el ganador de la revancha entre Oleksandr Usyk, quien ostenta ese cinturón de la FIB además de los de la OMB y la AMB, y Anthony Joshua.

Zhilei Zhang, por su parte, se mentuvo firme en la cartelera esperando que le asignen un rival, aunque en ausencia de Hrgovic esa pelea no tendría validez como eliminatoria, por lo que se bajará la cantidad de asaltos de 12 a 10. También habrá que esperar para saber si luego de esta presentación podrá reprogramarse una pelea entre el chino y el croata.

Canelo Álvarez confía en derrotar a Bivol

En una de sus últimas declaraciones ante la prensa, Saúl El Canelo Álvarez dijo estar atravesando el mejor momento de su carrera, por lo que considera que ni Bivol ni ningún otro peleador será capaz de derrotarlo. "Es boxeo y cualquier cosa puede llegar a pasar, pero nadie puede vencerme en este momento. Me siento en el mejor momento de mi carrera. No quiero faltarle el respeto a los otros boxeadores. Hay algunos muy buenos. Pero me siento fuerte. Me siento en mi mejor momento", le dijo a DAZN.