En más de una ocasión, Saúl Canelo Álvarez comentó que el combate ante Caleb Plant había pasado ser personal luego de lo que sucedió el pasado 21 de septiembre en el primer cara a cara. Por otra parte, luego de comentar que con los mexicanos se juega, el estadounidense le contestó y les dejó un mensaje a los fanáticos de México.

En las próximas horas el tapatío irá por el indiscutible de las 168 libras cuando dispute ante el nacido en Tennessee los Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring en Las Vegas. Por otra parte, a pesar de que no hubo face to face, en la previa se vive un ambiente muy caliente luego de que sucedió en la primera conferencia de prensa.

Por otra parte, en el día de ayer, Saúl Álvarez comentó que le hizo notar al estadounidense que con los mexicanos no se “jode” debido a que sabe muy bien como van a reaccionar. Tras esas palabras, quien tomó el micrófono fue Plant quien le contestó al mexicano y además le dejó un mensaje a los fanáticos azteca en relación a lo que sucederá el próximo sábado.

“No queda mucho tiempo para la pelea, ni mucho más que decir, así que seré breve. Antes de esta palea, Canelo dijo que los mexicanos no estaban jugueteando. Eso es bueno saberlo, porque de donde soy, tampoco nos andamos con rodeos”, expresó Sweets Hands para constarle los dichos al Campeón del Mundo de México.

Por último, les envió un mensaje a los mexicanos al decir: “El sábado en la noche, espero que estén viendo, porque estará ante sus ojos el primer campeón indiscutido de los super mediano. Esto será histórico, recuerden su nombre, Caleb Plant”.