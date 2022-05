Hace unos instantes en Las Vegas se realizó el pesaje entre Saúl Álvarez y Dmitry Bivol por el Título Mundial Medio Pesado AMB. Por otra parte, ambos superaron sin problemas el pesaje de esta tarde y mañana por la noche habrá pelea en una de las mecas del boxeo en lo que será una de las peleas más importantes para el mexicano desde que peleó contra Gennady Golovkin.

Considerar que el tapatío no tendrá una verdadera prueba mañana por la noche será como chocarse solo contra una pared y no entender que enfrenten habrá un peleador de primer nivel, que llega en su mejor momento y que sabe como moverse dentro de un cuadrilatero. Es más, el monarca de la Asociación Mundial del Boxeo tiene mayor talento boxístico de lo que ha demostrado David Benavidez, quien su invicto no hay un rival de primer nivel.

Dmitry Bivol, que pesó 174.6, derrót al Sullivan Barrera por la vía rápida, mientras que Jean Pascal y a Joe Smith Jr., hoy campeón del mundo de la OMB, en las tarjetas. Sin duda es un rival que se sabe mover, que no va a ir al cruce mañana por la noche, que puede presionar, pero que también puede contragolpear. Es decir, una serie de combinaciones que no se ve hace mucho en un rival del mexicano, el cual no se asemeja a ninguno de los boxeadores a los que enfrentó desde diciembre de 2022.

Por su parte, Canelo Álvarez, que marcó 174.4, no tiene un rival de estas características desde que enfrentó a Gennady Golovkin, quien sin duda desde la pelea con Floyd Mayweather no tuvo un rival que le haya generado tanto peligro. A su vez, el mexicano callará a todos los críticos que decían que no peleaba contra rivales en su mejor momento ya que Bivol no aparece enfrente de él tras haber perdido, sino que tras un largo reinado de su título. Sin duda, hay pelea mañana por la noche.

Por último, Eddy Reynoso vuelve a estar en Las Vegas luego de que haya estado en la esquina de Óscar Valdez, quien perdió ante Shakur Stivenson por paliza en el MGM Grand. Para mejor técnico del 2021 mañana por la noche será clave para mantener su estatus de mejor entrenador tras no poder hacerle frente a uno de los boxeadores más complicados de la actualidad.