Hace más de dos semanas, Saúl Álvarez volvió a caer por segunda vez en su carrera tras perder por puntos en decisión unánime contra Dmitry Bivol por el Título Mundial AMB Medio Pesado en el T-Mobil Arena. Por otra parte, en las últimas horas, el tapatío le envió un mensaje a sus haters al decir que él aún piensa que es el mejor libra por libra.

Lo que sucedió en Las Vegas dejó en evidencia que el peleador de Eddy Reynoso no llevó adelante la estrategia acorde para superar al ruso. La potencia no alcanzó para que el peleador de Guadalajara le pueda noquear y dominar a un rápido peleador que fue más rápido y que se hizo fuerte desde su larga distancia.

Por otra parte, tras el combate, Canelo Álvarez cayó al sexto lugar del ranking libra por libra de la Revista Ring Magazine, pero esto no le cambió la mentalidad al mexicano ya que considera que es el mejor peleador de la actualidad. “Yo no veo que otro peleador suba o baje de división en su intento de lograr nuevas cosas. Yo arriesgo todo para seguir escribiendo historia, aunque no lo necesite. Personalmente sigo creyendo que soy el mejor del mundo”, expresó el tapatío a DAZN Boxing Show.

Y agregó: “La verdad es que desconozco cómo se manejen los criterios de los rankings. Yo estoy en una posición actual donde arriesgo lo que sea, aunque no deba hacerlo y no veo a ningún otro boxeador haciéndolo”. Cabe recordar que la reconocida revista colocó a Olexandr Usyk como el mejor peleador, mientras que ESPN a Terence Crawford.

¿Quién es el mejor libra por libra The Ring Magazine?

Luego de la nueva actualización del ranking de The Ring Magazine, Canelo Álvarez no solo bajó al sexto lugar sino que además dejó ser el mejor mexicano. Según estos especialistas, Juan Francisco Estrada, Campeón del Mundo AMB, CMB y The Ring, es el mejor mexicano en el mundo del boxeo.