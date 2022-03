Mientras se prepara para hacer su debut en 2022, enfrentando el próximo 7 de mayo a Dmitry Bivol en Las Vegas por el título mundial de peso semipesado de la AMB, Saúl El Canelo Álvarez ha vuelto a hacer historia para el boxeo mexicano junto con su entrenador y amigo Eddy Reynoso.

Este miércoles, ambos fueron condecorados por la Asociación de Escritores de América. Canelo fue elegido como el mejor peleador del año, Reynoso como el mejor entrenador del año; y ambos, porque también son los manejadores de sus propios destinos, como los agentes del año.

Así las cosas, incluso para los más férreos detractores del tapatío se hace cada vez más insostenible el poder seguir negando su superioridad a nivel mundial. Tal es el caso de David Faitelson, periodista de ESPN y tantas veces críticos, quien terminó rindiéndose a sus pies luego de la conquista de la Triple Corona en el boxeo.

"Histórico lo del Canelo Team. Eddy Reynoso ha hecho un magnífico trabajo desde el gimnasio que lo ha llevado a ser uno de los mejores entrenadores…Se perfila como un notable predecesor del “Cuyo” Hernández, Ignacio Beristain, Cristobal Rosas, Pancho Rosales, “Cholaín” Rivero", escribió.

¿Qué le impide a Faitelson mencionar directamente a Canelo?

Curiosamente, el mensaje de David Faitelson fue especialmente dirigido a Eddy Reynoso, aunque está más que claro que el entrenador no hubiera podido ser reconocido como el mejor del año de no ser por Saúl El Canelo Álvarez. Evidentemente, el orgullo del periodista de ESPN no le permitió terminar de tener la grandeza que le permitiera también felicitar al hombre que lo hizo posible. Al mejor peleador mexicano de la historia. Lo dicen los expertos.