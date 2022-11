Este sábado, en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, el méxicoestadounidense José Zepeda y el excampeón Regis Prograis se enfrentaron por el título mundial de peso súper ligero del CMB que había decidido dejar vacante Josh Taylor, perdiendo así también su status de campeón mundial indiscutible.

Prograis fue amplio dominador de las acciones y terminó encontrando el nocaut en el undécimo asalto, sorprendiendo a Zepeda con un golpe de mano izquierda que lo lanzó contra las cuerdas y arrinconándolo allí con una seguidilla de golpes que no encontraron reacción alguna y llevaron al árbitro a parar la pelea.

El oriundo de New Orleans, de 33 años, consiguió así volver a coronarse como campeón mundial de las 140 libras después de tres años, pues había sido el propio Josh Taylor quien en octubre de 2019 le había arrebatado el cinturón de la AMB venciéndolo en un ajustadísimo fallo dividido de los jueces.

"Primero que nada quiero felicitar a José Zepeda. Ese tipo es duro, duro. Hermano, vino a pelear. Probablemente me dio una de mis peleas más difíciles. Ni siquiera voy a mentir. Hermano, eres tan duro. Te tengo mucho respeto. Y me preparaste para conseguir este cinturón, y para sostener este cinturón. Entonces, te felicito. Todo lo mejor para ti, hermano. No te detengas. Siento que todavía vas a ser un campeón mundial", expresó Prograis una vez finalizada la pelea.

La división de peso súper ligero pasó así de tener un campeón mundial indiscutible a tener tres campeones y un cinturón que todavía permanece vacante. Josh Taylor se quedó solo con el título de la OMB; Prograis se adjudicó el del CMB y Alberto Puello es el campeón de la OMB. El cinturón de la FIB es el que no tiene dueo todavía.