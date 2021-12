¿Cumplirá? Julio César Chávez Jr prometió algo que no se vio en sus últimas peleas

A lo largo de su carrera Julio César Chávez ilusionó y decepcionó a sus seguidores luego de varios combates. Por otra parte, a una semana de volver a presentarse en un ring, el hijo de la Leyenda del boxeo prometió que las descontracciones quedaron a un lado y que de ahora se van a ver grandes combates.

La piedra en el camino del peleador de Sinaloa se llama Sergio Maravilla Martínez que le dio una paliza en el MGM Grand de Las Vegas en septiembre de 2013. Tras ese combate el excampeón del mundo no volvió a ser el mismo peleador debido a que no pudo realizar grandes peleas ante Canelo Álvarez y Daniel Jacobs.

Por otra parte, tras su última derrota contra Andersson Silva, Chávez Jr está confiado en que es el momento de volver a ser campeón y que puede volver a mostrar grandes peleas. “Todo el tiempo me preparo fuerte, pero he tenido muchas desconcentraciones en las peleas por una u otra cosa. El entrenamiento debe ser físico, pero también mental y ha fallado en lo mental un poco”, expresó el mexicano según lo informado por Izquierdazo.

Además, comentó que la gente estará listo para el próximo 18 de diciembre y que los fanáticos verán un gran espectáculo. "Se me han visto cualidades en el ring y quiero probarme esta vez”, comentó el excampeón del mundo que se prepara para enfrentar ante el peruano David Zegarra en Sinaloa.

Y agregó: “Aunque parecen cosas insignificantes, capté que las distracciones me estaban estresando, cansando y no estaba en la pelea. Ahorita estoy enfocado en pelear y estoy haciendo las cosas como se deben para que mi cuerpo me responda mejor en la pelea”.