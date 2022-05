Aunque en algún momento se especuló con la posibilidad de que David Benavídez subiera a pelear en la división de peso semipesado, especialmente por los reiterados problemas que había tenido para dar el peso en las 168 libras, este parece estar decidido a permanecer entre los súper medianos.

Por otra parte, parece haber dejado de perseguir de manera desesperada la oportunidad de tener un combate con Saúl El Canelo Álvarez, actual campeón mundial indiscutible en la categoría, y se mostró abierto y hambriento de poder tomar otros de los grandes desafíos que le ofrece la división.

"Creo que en este momento es inteligente para mí quedarme en 168 por otros dos o tres años. Siento que será más inteligente para mí quedarme y obtener las peleas que quiero. Entonces, hasta que tenga a Caleb Plant o Jermall Charlo, Boo Boo Andrade o Canelo, no me veo dejando esta categoría de peso”, le dijo a BoxingScene.

Y agregó: “Desde que no di el peso esa vez (en la pelea ante Roamer Angulo en la que pese a ganar tuvo que dejar vacante por esa razón el cinturón del CMB que hoy pertenece a Canelo), he estado más al tanto de mi peso en el campo de entrenamiento. Me he dado mucho tiempo para prepararme para mi próxima pelea".

¿Cuál es la próxima pelea de David Benavídez?

Este sábado 21 de mayo, en la Gila River Arena de Glendale, David Benavídez estará enfrentando a David Lemieux por el título mundial interino de peso súper mediano del CMB. Pese a que El Bandera Roja es amplio favorito, el canadiense podría significarle un buen nivel de oposición, pues ya ha enfrentado a grandes peleadores como Billy Joe Saunders, Gennady Golovkin y Gabriel Rosado.