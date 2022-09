Más allá de que consiga o no enfrentar en algún momento a Saúl El Canelo Álvarez, a quien viene persiguiendo desde hace tiempo especialmente por ser este el nuevo dueño del título mundial de peso súper mediano del CMB que él mismo dejó escapar en dos ocasiones, David Benavídez sabe que todavía tiene muchas grandes peleas por concretar.

De hecho, una de las últimas respuestas del campeón mundial indiscutible ante los constantes dardos del Bandera Roja fue precisamente que no tiene grandes nombres en su currículum y que apenas si puede presumir de una victoria por nocaut ante Anthony Dirrell, ante quien conquistó el cinturón principal del CMB por segunda vez, antes de perderlo por no dar el peso para una defensa con Roamer Angulo.

David Benavídez quiere cambiar esa realidad y cerrar una tras otra grandes peleas que lo acerquen a Canelo Álvarez, o al menos que lo hagan un más digno merecedor de enfrentarlo. Para ello, apuntó a peleadores que como él forman parte del establo de Premier Boxing Champions, por lo que debería ser más sencillo cerrar un combate que si tuviera que salir a negociar con otra promotora.

"Estoy tratando de hacer una pelea con Caleb Plant, con David Morrell, con Jermall Charlo. Me siento como la propia compañía. Sólo estamos haciendo que los demás se vean jodidamente estúpidos por no querer pelear entre sí. Todos quieren una maldita puesta a punto", expresó en diálogo con FightHype, molesto por no haber tenido hasta el momento respuestas positivas de sus apuntados.