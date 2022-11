David Benavidez recibie una nueva decepción y no es por Canelo Álvarez

En las últimas horas, se confirmó que David Benavidez no peleará el próximo enero de 2023 ante José Uzcategui. El venezloano dio doping positivo, por lo que buscan nuevo rival para esa fecha o una nueva venta. Otra frustración para el peleador de Phoenix.

La historia para el boxeador estadounidense marca que fue campeón del mundo, pero lo perdió dos veces en el escritorio por uso de sustancias prohibidas y por no dar el peso. A pesar de esto, el mexicoamericano se posiciona como el mejor peleador de las 168 libras por el nivel que tiene.

A pesar de esto, David Benavidez no ha tenido la oportunidad contra Canelo Álvarez, quien lo esquiva porque no tiene un título mundial y porque no tiene grandes rivales en su palmarés. De todas maneras, el Bandera Roja insiste en tratar de alcanzar la pelea ante el tapatío.

Sin embargo, en las últimas horas recibió malas noticias debido a que se rumorea que la pelea se caería ya que su rival, José Uscategui, habría dado doping positivo según lo informado por Mike Coppinger. Las fuentes del reportero informan que dio positivo en EPO un fármaco que mejora el rendimiento previo a una pelea.

De esta manera, el reconocido periodista de ESPN afirma que han comenzando a aplicarse una nueva pelea para David Benavidez, mientras Premier Boxing Champions y Sampson Lewcokicz, manager de peleador, se mantienen en silencio.