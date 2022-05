En Arizona, David Benavidez cumplió tras derrotar con un espectacular KO ante David Lemiux y así consagrarse Campeón del Mundo Interino del CMB Súper Mediano. Por otro lado, tras el combate, el Bandera Roja pidió por Canelo Álvarez.

A este combate, el mexicoamericano llegaba con la necesidad de no dejar dudas y lograr una contundente victoria para pedir por las grandes peleas. Y desde el primer campanazo fue a demostrar qué está para peleas importantes.

Con esa premisa, David Benavidez dio el paso al frente y conectó todo tipo de golpe, entre ellos un uppercut que siempre entró sobre el rostro de David Lemiux. A su vez, el estadounidense lo tuvo al borde del KO en la primera vuelta, pero lo salvó la campana.

En el segundo round, el Bandera Roja logró mandarlo a la lona a un canadiense que se levantó y recibió muchísimo castigo, por lo que pelea debió pararse en ese instante. Sin embargo, hubo un tercer round y Benavidez se lo llevó puesto para quedarse nuevamente con el Título Mundial Interino CMB de los Súper Medianos.

Tras la pelea, el Bandera Roja comentó por qué es el mejor del peso y pidió a los mejores. “Mike Tyson me dijo que soy el monstruo mexicano. Soy el más poderoso de las 168 libras”, comenzó David Benavidez tras la pelea en referencia a como lo apodó Iron Mike. Y agregó: “Estoy listo para firmar un contrato y que no me corran. No tengo miedo a nadie. Te garantizo que puedo noquear a todos en la división. Siempre hay espacios para mejorar”.