David Benavídez está decidido a que su pelea del próximo 21 de mayo ante David Lemieux sea la última en las 168 libras si no consigue allí los combates que desea.

David Benavídez mantiene una pequeña esperanza de que una victoria ante David Lemieux el próximo 21 de mayo en la Gila River Arena de Glendale, que le permita quedarse con el título mundial interino de peso súper mediano del CMB, lo convierta en retador mandatorio de Canelo Álvarez.

El tapatío es actualmente dueño del cinturón principal del Consejo en las 168 libras que Benavídez perdió ya en dos ocasiones sin haber perdido ni siquiera una pelea. En primera instancia por dopaje positivo, en segundo término por no dar el peso a la hora de defenderlo ante Roamer Angulo.

El Bandera Roja ha venido manifestando que ese cinturón le pertenece y de enfrentar al Canelo no solo lucharía para recuperarlo sino además para volverse indiscutible. Sin embargo, el tapatío no parece tenerlo en sus planes de momento y eso podría llevar a Benavídez a tomar una decisión desesperada para no dejar de perseguirlo.

"Si no llega nada bueno para mí en las 168 libras, creo que voy a subir a 175", expresó Benavídez en relación a la división en la que Canelo Álvarez estará presentándose el próximo 7 de mayo buscando arrebatar a Dmitry Bivol el título mundial de la AMB, para iniciar así su camino hacia un nuevo campeonato indiscutible.

¿Qué peleas seducen a Benavídez en las 168 libras?

Más allá que su gran deseo es poder tener la oportunidad de desafiar a Canelo Álvarez y su campeonato mundial indiscutible, David Benavídez reconoció que hay otras peleas que le interesan en la división de peso súper mediano. “Siento que además de Caleb Plant o Jermall Charlo, Demetrius Andrade es la única otra pelea que tiene sentido. Incluso podría ser Edgar Berlanga", dijo.