David Benavídez está buscando ser el rival de Canelo Álvarez para la tercera pelea que se cree que este realizará en el año, luego de enfrentar a Dmitry Bivol en mayo y a Gennady Golovkin en septiembre. Para conseguirlo, espera que una victoria ante David Lemieux que lo corone como campeón mundial interino del CMB en las 168 libras el próximo 21 de mayo, lo eleve también a retador mandatorio al título mundial que ostenta el tapatío.

En sus últimas declaraciones a la prensa, El Bandera Roja dijo que en esa situación a Saúl Álvarez no le quedaría más opción que enfrentarlo o dejar vacantes sus cinturones en el peso súper mediano. Previemente, incluso, había dicho que la mejor opción para Canelo era enfrentarlo cuanto antes, pues el paso de los años, por la diferencia de edad que existe entre ambos, afectaría mucho más al multicampeón tapatío.

En una entrevista concedida recientemente a No puedes jugar al Boxeo, el propio Saúl Álvarez fue consultado por esas palabras de Benavídez tratándolo de viejo y se despachó con una muy curiosa respuesta. "Quizás sí tenga razón. Pero ya veremos más adelante. Es una pelea que podría darse", señaló.

Canelo estará peleando unas semanas antes de que Benavídez se presente ante Lemieux, pero no en la división de peso súper mediano en la que El Bandera Roja quiere desafiarlo sino en las 175 libras, aspirando a arrebatar el título mundial de la AMB a Dmitry Bivol el próximo 7 de mayo.

Canelo explicó por qué no le interesa pelear contra mexicanos

También en diálogo con No puedes jugar al Boxeo, Saúl Álvarez vovlió a referirse a una vieja frase suya en la que había manifestado no tener interés en enfrentar a peleadores mexicanos y terminó de explicar sus razones. "La verdad que no me causa motivación, porque yo represento a México. Al final de cuentas yo represento a México y no me genera nada enfrentar a otro mexicano", dijo.