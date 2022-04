Fiel a su costumbre, el periodista de ESPN, David Faitelson, se metió esta vez en una nueva polémica, y con una de las grandes personalidades que tiene el deporte mexicano, como lo es Saúl Canelo Álvarez. El boxeador, uno de los mejores a nivel mundial en la actualidad, y que atraviesa el mejor momento de su carrera, fue criticado con dureza por Faitelson, quien le echó en cara ciertas conductas fuera del ring.

Aunque su calidad como deportista está comprobada y es motivo de orgullo para todo México, Canelo Álvarez fue acusado de no recibir bien las críticas. Según Faitelson, el peleador tapatío se queja de manera directa con las televisoras que no hablan bien de él, y dio el ejemplo de Box Azteca, donde sólo le endilgan halagos y palabras bonitas. En caso de críticas, según esta teoría, el propio Canelo se queja con los altos directivos.

En diálogo con otra personalidad destacada del boxeo mexicano, como el Terrible Morales, Faitelson apuntó: "No hay capacidad de crítica hoy día en el medio boxístico. Como ejemplo están las transmisiones de boxeo de TV Azteca que son totalmente entregadas al Canelo, todos son porras, nadie es capaz de criticar. No sé si es una condición que él (Saúl Álvarez) impone porque ya me ha tocado que se queje directamente en la empresa porque no aguanta las críticas, suele quejarse mucho".

Una de las críticas más extendidas hacia Canelo Álvarez, es la de que suele evitar a grandes rivales y optar por otros más débiles, con los que logra imponerse. Por ejemplo, el caso de David Benavidez genera polémica desde hace ya un largo tiempo, ya que, pese a sus buenos antecedentes, el equipo de Canelo Álvarez prefirió evitarlo y elegir al ruso Dmitry Bivol. El propio David Faitelson también habló sobre la elección de esos rivales.

El rechazo a Golovkin

Uno de los rivales más duros de Canelo Álvarez fue, sin duda alguna, Gennady Golovkin. Así lo consideró David Faitelson, quien dejó su opinión acerca de que no se concrete un tercer enfrentamiento: "Las peleas contra Golovkin fueron buenísimas, en esos 24 rounds vimos los mejores y peores momentos del Canelo Álvarez, también los mejores y peores de Gennady, fue competitiva, maravillosa, pero ¿Qué hizo Canelo? Dijo que la tercera ya no, que a ver cuándo, ya cuando Golovkin ande en bastón le va a dar la tercera pelea", sostuvo.