La carrera de David Morrell avanza de manera acelerada. Este sábado, en el que fue apenas su séptimo combate como boxeador profesional y a su vez la tercera defensa del título mundial Regular de peso súper mediano de la AMB, destrozó a Kalvin Henderson en la Arena Armory de Minneapolis.

El oriundo de Santa Clara, Cuba, desbordó a su oponente desde el primer asalto, arrinconándolo contra las cuerdas y desatando contra el una seguidilla de golpes de poder que daban aviso de que el nocaut podía llegar en primer momento. Henderson resistió esos embates y sobrevivió también a un segundo asalto que tuvo la misma tónica.

En el tercero, Morrell lograría el primer gran desnivel, atrapando a su oponente con dos impactos al rostro que lo mandaron a la lona. Henderson se levantó solo para seguir resistiendo y la campana sonó justo cuando pareció que el árbitro de la pelea tenía intenciones de parar las acciones.

Esa decisión no tardó mucho más en llegar, porque en el cuarto round Morrell le repitió la fórmula y pese a la queja del nacido en Fort Worth, Texas, entendió que el castigo ya había sido suficiente y decidió que este ya no siguiera recibiendo los golpes del cubano, que se quedó así con una victoria que lo hace sumar créditos para conseguir el combate que desea ante Benavídez.

¿Qué dijo Morrell sobre David Benavídez?

En la previa de su combate ante Kalvin Henderson, David Morrell dijo estar listo para tener una guerra con David Benavídez, campeón mundial interino del CMB en las 168 libras que también es promovido por Premier Boxing Champions. “No soy una perra y te vas a enterar. Soy de Cuba y no tengo miedo de pelear contigo. He vencido a luchadores más grandes y mejores que tú. Entonces, justo después de esta pelea, se me ocurrió que puedes empezar a preparar tu trasero", había expresado.