Hace poco más de tres semanas, Saúl Álvarez tuvo su segunda derrota en su carrera luego de haber caído contra Dmitry Bivol por el Título Mundial AMB Medio Pesado en el T-Mobil Arena. Por otra parte, tras la derrota del mexicano quien volvió a aparecer fue Demetrius Andrade quien lanzó munición pesada contra el tapatío al marcar que perdió ante un rival muy básico.

Lo sucedió el pasado siete de mayo en la Ciudad del Pecado pudo haber sido el techo del nacido en Guadalajara debido a que no pudo con el peleador ruso. A su vez, el monarca de las 175 libras no dejó dudas debido a que con su larga distancia mantuvo a raya al peleador de Eddy Reynoso, quien no paró de recibir golpes.

Por otra parte, quien hablo en las últimas horas y tundió a Canelo Álvarez fue Demetrius Andrade, quien dijo que el mexicano perdió ante un peleador muy básico. “(Saúl ) me dijo que yo era un peleador horrible, pero a él le ganó un peleador (Bivol) con fundamentos muy básicos. Yo no hago nada de esa mierda, de tirar uppers desde muy lejos y conectarlos y él estaba simplemente parado. Bivol simplemente estaba parado tirando. Y yo no, yo me muevo, esquivo, tiro golpes”, expresó el estadounidense en diálogos con Fight Hub.

Y agregó: “No me sorprendió que perdiera. Ahora la gente llora y dice ‘es que no debe estar en 175’. Pero se les hizo bien cuando me esquivó a mí, para ir a pelear con un Kovalev acabado y lastimado. Paren con eso. Le ganó un peleador con fundamentos muy básicos”. Cabe recordar que el mexicano cruzó insultos con el campeón del mundo luego de que haya derrotado por KO a Billy Joe Saunders.

Canelo Álvarez tiene fecha para la revancha

Una de los grandes objeticos de Canelo Álvarez es la revancha contra Dmitry Bivol y Eddie Hearn adelantó cuando se daría el choque. “Nos sentamos con Dmitry Bivol y su equipo y dijimos: 'Mira, vas a defender tu campeonato mundial casi al mismo tiempo, en septiembre (que Canelo ante GGG), y luego está la revancha para Canelo Álvarez en mayo'. Con Canelo no hay problema porque no hay forma que no acepte esa pelea, él quiere la venganza”, expresó el empresario británico a DAZN Boxing Show.