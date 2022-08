Deontay Wilder ha demostrado tener mucho interés en lo que pueda suceder en el combate entre Andy Ruiz y Luis Ortiz, aunque su pronóstico no fue nada bueno para el Rocky Mexicano.

El próximo 4 de septiembre Andy Ruiz estará haciendo su regreso a los cuadriláteros tras una larga inactividad, pues no pelea desde que se impuso en decisión unánime a Chris Arreola el primero de mayo del año pasado, para enfrentar ahora al veterano Luis Ortiz, que viene de dar un gran espectáculo el primero de enero de este año, noqueando a Charles Martin tras haberse ido él mismo dos veces a la lona.

Quien ya dejó en claro que estará muy atento a las acciones entre el mexicano y el cubano fue Deontay Wilder, excampeón mundial de peso pesado del CMB que no pelea desde que perdió en la trilogía ante Tyson Fury en octubre del año pasado y quien también está preparándose para su regreso, pues enfrentará a Robert Helenius el 15 de octubre.

Sucede que tanto por lo que ha dicho Andy Ruiz como por lo que ha expresado Luis Ortiz, hay grandes posibilidades de que el ganador de esta pelea pueda enfrentar a Wilder, siempre que salga victorioso ante Helenius, ya que los tres pertenecen a la misma promotora.

Pensando en ello, Deontay Wilder no solo ve al cubano con mayores opciones de quedarse con la victoria, sino que pronosticó que lo hará antes del límite. "Veo a Ortiz ganando esta pelea de manera devastadora. Mucha gente mira su edad, pero la edad no define a una persona hasta ahora. Si continúa haciendo grandes cosas, podríamos ver a Ortiz vs Wilder III. Vamos, Luis", expresó en diálogo con BBC Podcast.