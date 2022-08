No es una novedad que las relaciones entre Golden Boy Promotions y Saúl El Canelo Álvarez no terminaron bien luego que este decidiera romper su contrato a finales de 2020 para pasar a organizar sus peleas como agente libre. Sin embargo, no con todos los miembros de la promotora las tensiones han sido las mismas.

El multicampeón tapatío no quedó bien con Oscar De La Hoya, pero sí con Bernard Hopkins, que hace tiempo reveló que dialogaba de vez en cuando con él. Y pensando en su próxima pelea ante Gennady Golovkin, que tendrá lugar el próximo 17 de septiembre, el excampeón mundial de peso mediano y semipesado dio le concedió un muy auspicioso pronóstico.

“Va a ser interesante ver a dos muchachos que son unos años mayores y no tan jóvenes como antes. Creo que va a haber más golpes de ambos lados. Elijo a Canelo por detención en el sexto o séptimo asalto", comenzó diciendo Bernard Hopkins en diálogo con Little Giant Boxing.

“No veo que esta sea una pelea tan emocionante como las dos primeras. Estoy prediciendo que Canelo encontrará su ritmo y luego obtendrá un paro en la sexta o séptima ronda, pero parece que será una paliza. Creo que será un tiro al hígado, y eso sucederá en las primeras cuatro rondas", agregó.

Y concluyó: "Canelo tiene un buen tipo de golpe al cuerpo que te desgasta, y luego la cabeza quedará expuesta para hacer lo que quiere hacer. Pero ahí es donde comenzará. Comenzará desde abajo al bajar la cabeza. Será un paro, pero comenzará desde el cuerpo".