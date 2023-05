Finalmente, Julio César Chávez no se presentará el próximo 24 de junio frente a Erik Morales, por lo que su despedida deberá esperar. Sin embargo, esta no es la peor noticia para el César del boxeo ya que su hijo tuvo una recaída y al borde de las lágrimas dio un crudo de relato de lo que está viviendo su hijo en estos momentos.

La situación que vive el excampeón del mundo de los medianos comenzó a verse a principios de 2021 cuando su familia buscaba internarlo. Sin embargo, recién en el 2022 lograron ponerlo en un centro de rehabilitación y para las fiestas de Navidad y Año Nuevo ya estuvo con su familia.

A pesar de esto, el pasado nueve de mayo, Chávez Jr afirmó que quería volver a recaer, por lo que Julio César Chávez decidió aclarar todo lo que está pasando. En diálogos con David Faitelson, el ídolo mexicano se mostró golpeado y al borde de las lágrimas al momento de explicar lo que está viviendo su hijo, quien dejó de ir al gimnasio tras su recaída.

“Está cabrón. Empezó a delirar y volvió para atrás. Cuando uno deja una adicción, haz de cuenta que volvió a consumir. Tomó ansiolítico, pero como fueron tres eso lo hizo detonar y empezar a recordar cosas del pasado, a psicotizar y a hablar puras pendejadas, que es lo que uno hace cuando el cerebro se inflama”, explicó el César del Boxeo.

Y agregó: “Hay tanta gente tan pendeja que cree en las palabras de mi hijo, como que yo le robo, que su señora, que lo otro… pero son puras pendejadas que uno inventa; entiendo a mi hijo, no estoy de acuerdo y lo único que puedo decir es que mientras tenga vida voy a aislarlo, no voy a dejar que le pase algo. No voy a dejar que mi hijo se me muera, yo les voy a salvar la vida”.