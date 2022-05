El pasado 7 de mayo, Saúl Canelo Álvarez dio un paso en falso al intentar destronar a Dmitry Bivol. En Las Vegas, Nevada, el boxeador ruso se quedó con una victoria que no estaba en los planes de los aficionados. Las apuestas mostraban al mexicano, campeón indiscutido, como el gran favorito, pero Bivol se mostró muy firme durante todo el combate y ganó en las tarjetas de manera merecida.

Tras la pelea, muchas críticas recayeron sobre Canelo Álvarez, quien se mostró por debajo del nivel que había mostrado en sus anteriores presentaciones. Principalmente, el mexicano mostró problemas para adaptarse a la gran contextura física de su rival. Para el ex boxeador mexicano, Ricardo el Finito López, Canelo no estuvo en su mejor forma a la hora de subirse al cuadrilátero.

En diálogo con Izquierdazo, Finito López analizó: “Canelo Álvarez se vio disminuido en esta pelea con Bivol. Vi a un Canelo diferente a otros combates. Lo vi no con la misma velocidad y el mismo repunte que hace de entrar y salir. Contragolpea muy bien, entra sale, es rápido, se mueve, pero lo vi disminuido”. Durante su carrera, López cosechó un récord de 51 triunfos (38 por nocaut) y un empate en 52 peleas disputadas.

López insistió con la forma de su compatriota, la cual fue importante para que Bivol marque la diferencia: "Independientemente de todo en lo que Bivol superaba a Canelo, la condición física. El quedarse parado, el caer en algunos momentos como en desesperación, no era el Saúl que nos tiene acostumbrados a un boxeo más técnico". Asimismo, para el Finito, Canelo se mostró desesperado al no poder lastimar a su oponente.

Una imagen muy distinta a la habitual

Canelo Álvarez no pudo imponer su boxeo conforme pasaron los rounds, por lo que López repitió su sorpresa por el estado físico del mexicano: "No tenía la fuerza, se quedaba parado, bajaba las manos, algo que nunca había hecho. Eso no se le vio en otras peleas como en esta, la desesperación, se le volvió un jeroglífico al momento de estirar las manos", aseguró.