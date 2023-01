Una de las grandes vueltas que se espera para el 2023 es la de Canelo Álvarez, quien busca en este año la revancha ante Dmitry Bivol. Por otro lado, de cara al futuro del mexicano, Eddie Hearn no solo comenzó a nombrar la posible fecha de regreso, sino que además marcó un cambio que interesante para el segundo combate entre ambos.

Lo sucedido en mayo de 2022 dejó en evidencia que el tapatío estuvo muy lejos del nivel que propuso el ruso, quien con su 1-2 lo dominó y lo quitó de la pelea. A su vez, el plan de pelea que llevó adelante el nacido en Guadalajara no fue el ideal debido a que fue en busca de ganar por la vía rápida para que no haya dudas y no en las tarjetas.

Por otra parte, de cara a lo que sucederá en los próximos meses Eddie Hearn habló de la posible fecha del mexicano para enfrentar al Dmitry Bivol. “Canelo Álvarez, en un mundo ideal, retornará en mayo. Pienso que es irrespetuoso llamarlo un regreso al ring. Es un regreso a pelear desde su lesión y creo que él peleará por su mandatoria (OMB), el cual es John Ryder, el campeón mundial interino”, comentó el CEO Matchroom Boxing a iFl TV.

Y agregó: “Luego voy a poner mi cuello en la linea y decir Canelo Álvarez va pelear ante Dmitry Bivol por el unificado de las 168 libras. Hay mucho trabajo para hacer, pero Dmitry Bivol esta para el desafío. Para él es sobre el legado. Él tiene la oportunidad si puede derrotar a Canelo Álvarez”. Por último, el empresario habló de la próxima aparición del ruso.

“Bivol peleará alrededor mismo tiempo en abril o mayo. Me gustaría que él peleara contra Buatsi. Si hé vence a Buatsi, él peleará ante Canelo Álvarez. Si Joshua Buatsi gana, él probablemente peleará contra Canelo ÁLvarez. En el mundo ideal, Canelo Álvarez peleará con John Ryder y Dmitry Bivol si John Ryder no logra dar la gran sorpresa”, finalizó Eddie Hearn.