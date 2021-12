Saúl Canelo Álvarez acaba de ser campeón unificado en las 168 libras y busca hacer más grande su legado ya que quiere ser Campeón del Mundo Crucero del CMB al enfrentar a Ilunga Makabu. De todas maneras, de no darse el combate ante el congoleño, Eddy Reynoso confirmó que tiene un plan b para el tapatío, en el cual descarta a Gilberto Ramírez y David Benavidez.

El mundo del boxeo no puede creer el salto que está por dar el nacido en Guadalajara cuando vuelva al ring en mayo de 2022 ya que busca consagrarse en las 200 libras. Es llamativo debido a que en las 168 y 175 libras el mexicano tiene grandes retgos para librar ante enormes peleadores que están en el mejor momento.

Por otro lado, Eddy Reynoso comentó que están en negociaciones y que esperan que se pueda dar el choque en las 200 libras ante Ilunga Makabu. Sin embargo, el entrenador de Jalisco comentó que de no darse el combate con el congoleño tiene grandes planes con el mexicano en las 175 libras, pero ningún momento nombró a Gilberto el Zurdo Ramírez.

“Está (Dmitry) Bivol, (Artur) Beterbiev, (Joe) Smith tres peleadores que están solidos en la categoría. Me interesa que Saúl sigan desafiando a los Campeones. Creo que el 2022 vamos a buscar la forma de invadir las 175 libras”, expresó Reynoso a ESPN sobre los planes que tiene en medio pesado. Por otra parte, comentó que no esquivan a ningún rival, sino que quieren a los reyes de cada categoría, por lo que David Benavidez no está en el futuro de ellos.

“Para nada no evitamos a los mejores 68 y ni a los 75. Nos hemos enfrentado a peleadores más buenos que Benavidez. Simplemente ellos tienen que ofrecer algo a Canelo Álvarez que es prestigio. Benavidez es un buen boxeador, pero hasta ahí. Queremos enfrentar a los mejores ¿Y quiénes son los mejores? los campeones", comentó Eddy Reynoso .