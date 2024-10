Dmitry Bivol insiste en que la pelea con Canelo Álvarez no fue muy dura para él como otras o como la que tendrá con Artur Beterbiev.

El año 2022 fue uno que quedó en el recuerdo para siempre porque el ruso Dmitry Bivol le demostró al mundo que Canelo Álvarez no solamente que no es invencible, sino que también se lo puede reducir a una mínima expresión en la que el actual campeón mexicano de las 168 libras no pueda desplegar su mejor boxeo dentro de un cuadrilátero. El próximo sábado 12 de octubre se enfrentará a sus compatriota Artur Beterbiev en una pelea que buscará la unificación de los cinturones de los semipesados y el europeo sostuvo que este combate es más importante que el que lo enfrentó al tapatío.

Nadie más que Bivol sabe si verdaderamente cree lo que está diciendo. La realidad es que contra Canelo pudo haber sido superior y llevarse la victoria de manera contundente sin dejar ningún lugar a las dudas, pero también es una realidad que la repercusión que recibió por subirse al mismo cuadrilátero con el de Guadalajara no la obtendrá con otro pugilista.

Esto no le importa Dmitry y el ruso se centra en el ámbito deportivo, donde entiende que Beterbiev representa un desafío más grande en su carrera para él, por lo que deja el combate que tuvo con el mexicano en un segundo plano explicando que ese enfrentamiento le sirvió como paso previo necesario para llegar a la posición en la que está.

Dmitry Bivol y Artur Beterbiev se verán las caras el próximo sábado 12 de octubre. (GETTY IMAGES)

Dmitry Bivol no dudó en decir que es más importante la pelea vs. Beterbiev que la que tuvo con Canelo Álvarez

“Por los cinturones, por supuesto, Beterbiev significa mucho más para mí. Canelo fue el escalón para tener una pelea grande en mi carrera. Fue una gran oportunidad para mostrarle al mundo que hay un boxeador llamado Dmitry Bivol, que es un buen boxeador, al que había que prestarle atención y darle una buena oportunidad para demostrar que es bueno. Ambos son importantes, pero la pelea por todos los cinturones tiene un significado especial para mí”, sostuvo Bivol en plática con Fight Hub.

A todo esto, aunque Bivol gane o pierda ante Beterbiev no se descarta que en un futuro se pueda volver a ver las caras con Álvarez, ya que este es un deseo muy fuerte del mexicano para sacarse las ganas de derrotar a un campeón que lo puso en verdaderos apuros y lo dejó sin chance alguna de convertirse monarca en las 175 libras.