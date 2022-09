El próximo cinco de noviembre, Gilberto Ramírez buscará darle una nuevo campeonato a México cuando rete a Dmitry Bivol por el Título Mundial AMB Medio Pesado. Por otro lado, a casi un mes para la pelea, el Zurdo comentó que es una de las preparaciones más duras que tuvo en su carrera y que por esto debe pagar el ruso.

Lo sucedido el siete de mayo entre el monarca de la Asociación Mundial del Boxeo y Canelo Álvarez dejó las expectativas muy altas para él tras ganar por puntos. Debido a esto, el peleador de Sinaloa espera poder vengar al boxeo mexicano cuando lo enfrenten a Arabia Suadita.

Por otra parte, de cara al combate, Zurdo Ramírez prepara el combate para el próximo cinco de noviembre y lanzó un fuerte mensaje contra Dmitry Bivol. “Ha sido el campamento más duro por el que he pasado en mi carrera y alguien debe pagar por eso. Bivol debe pagar por este tiempo que he pasado en el gimnasio, por las horas de sparring y todo por lo que he atravesado en estos meses”, comentó el mazatleco a FightHub.

Y agregó: “Ha sido muy duro el sparring, unos me han dado mucha batalla arriba, pero eso me favorece porque voy a llegar más preparado a la pelea. Bivol tiene un estilo que me agrada mucho, pero ya veremos cómo lo hará conmigo. Estoy consciente de que no correrá riesgos, voy a tirar muchos golpes“.

Por último, el nacido en Sinaloa comentó que está motivodo, en especial porque todo el mundo cree que es el lado B. “Estoy muy motivado y muy inspirado, aquí yo sé que pocos creen en mi porque soy el lado B de la pelea. Pero eso no es problema porque voy a mostrarle a todos el potencial que tengo para convertirme en campeón del mundo otra vez”, finalizó.