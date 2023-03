El pasado cinco de noviembre el mexicano Gilberto Ramírez perdió por KO ante Dmitry Bivol cuando lo retó por el Título Mundial AMB Medio Pesado en Arabia Saudita. Por otro lado, a más de cinco meses de aquella pelea, una leyenda del boxeo mexicano volvió a disparar contra él.

Aquella pelea sin duda era una de las complicadas que llevó adelante el boxeador de Mazatlán debido a que nunca tuvo un rival con el nivel con el que llegaba el ruso. El actual campeón de la AMB arribaba en su mejor momento, venía de vencer a Canelo Álvarez y se posicionó para ser el próximo boxeador a retar a Artur Beterbiev.

Por otra parte, a más de cinco meses de aquella pelea, el Terrible Morales reapareció para tundir al Zurdo Ramírez por su presentación ante Dmitry Bivol. “Como yo lo vi y lo conozco, no creo que haya llegado al 100%, él sabe realmente qué sucedió”, comentó en su podcast Un Round Más.

Y agregó: “Una mala noche creo que a cualquiera le puede pasar, pero desgraciadamente la noche más brillante que tenía en su carrera, la oportunidad que había pedido por mucho tiempo, pues le tocó”. Por otra parte, el excampeón del mundo que es reconocido por sus bastallas ante Marco Antonio Barrera y Manny Pacquiao, aclaró que no tiene nada contra el mazatleco.

"Se congeló mi compa, no supo qué hacer y se quedó tieso. Una vez me preguntaron ¿Cómo lo ves? La neta sin agua va le dije 'yo lo veo lento y eso le puede costar una pelea'. No dije algo que no creyera, el Zurdo es buen amigo, sin embargo, eso no puede quitar el cómo lo veo", finalizó Erik el Terrible Morales.