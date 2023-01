A lo largo de las últimas semanas, Jaime Munguia fue colocado como uno de los peleadores que podría estar en el futuro cercano de Dmitry Bivol. Por otro lado, luego de las palabras de Óscar de la Hoya y Eddie Hearn, quien habló fue Erik Morales, entrenador del excampeón del mundo, para marcar que confirmaron que comenzaron pláticas para una pelea importante.

“Fíjate que Jaime Munguía es un peleador que tiene ganas, que tiene huevos. Se le puede complicar a Bivol”, expresó el CEO de Golden Boy Promotion a Fino Boxing. Por su parte, el empresario británico dijo que le encantaba el choque, pero consideraba que el boxeador ruso no iba a perder ninguno de los rounds.

Por otra parte, quien ha habló hoy 25 de enero fue Erik Morales para marcar que han comenzado pláticas por la pelea. “Pues mira, hay pláticas, a mí sí me han preguntado. De hecho me volvió a preguntar Fernando (Beltrán) en la semana”, comentó el Terrible en su podcast Un Round Más cuando fue consultado sobre Dmitry Bivol.

Y agregó: “Sé que es una pelea difícil, sé que ir a las 175 es complicado, no es cualquier tema porque no estamos acostumbrados a pelear ahí. Pero lo que me digan”. Además, recalcó que quien debe estar convencido de esto no es ni ellos ni los promotores, sino que el propio Munguia para llevar adelante la pelea.

“Si se llegase a dar yo creo que tendríamos que ajustar velocidades, entrenamientos. Lógicamente, acercarnos al peso para trabajar en esa capacidad, en esa velocidad”, comentó Erik Morales. Y añadió: “Se supone que va a ser una muy buena pelea. Salió hace poquito que si Bivol, que si Golovkin y el boxeo en ese peso ahorita se está moviendo. Entonces, te soy honesto, no tenemos claridad”.